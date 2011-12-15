〔欧洲汇市〕欧元兑日圆跌至两个月低点,欧债忧虑持续打压欧元

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透伦敦12月15日电---EBS数据显示,欧元兑日圆EURJPY=R周四跌至两个月低位101.04,因欧债危机忧虑萦绕不去,令欧元持续承受卖压.(完)
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路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。