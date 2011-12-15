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债券 | 2011年 12月 15日 星期四 18:25 BJT

更正:〔标题新闻〕西班牙标售21.8亿欧元2020年到期公债,投标倍数降至1.5倍,收益率升至5.201%

(更正:因原文有误,标售平均收益率改为"5.201%",非"5.239%")

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E7MA01G]

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