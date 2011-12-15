〔中国金融〕中国对外投资即将进入大规模拓展周期--工行董事长(更新版)

(新增更多细节)

* 中国对外投资即将进入大规模拓展周期--工行董事长

* 中国应调动金融机构包括商业银行参与外汇储备的投资和管理

路透北京12月15日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清周四表示,中国应调动金融机构包括商业银行参与外汇储备的投资和管理,中国对外投资即将进入大规模拓展周期.

他在财经年会上称,根据投资发展的周期理论,人均GDP超过4,750美元的国家,对外直接投资力度明显增加,对外投资金额明显表现为正值.

"去年我们人均GDP是4,382美元,今年到了4,750美元的阶段...如果这个投资发展周期理论在中国具备适应条件,我判断中国对外投资即将进入大规模拓展周期."姜建清称.

他表示,人均GDP超过4,750美元的国家,对外直接投资力度明显增加,对外投资金额明显表现为正值.

去年外国对中国投资是1,100多亿美元,中国对外国投资是688亿美元,实际上还是顺差.今年的状况跟去年差不多,所以这个拐点没有出现.

中国商务部周四公布,11月全国实际使用外资金额87.57亿美元,同比下降9.76%;前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.

截止今年11月底,中国累计非金融类对外直接投资达3,120亿美元,前11个月境内投资者共对全球130个国家和地区进行了非金融类直接投资,累计实现投资500.1亿美元,同比增长5.2%.

中国目前外汇储备逾3.2万亿美元,位居全球之首,近期欧债危机及美国经济的不振也引发市场对中国庞大外储资金安全性的担忧.

路透上周报导,中国人民银行拟筹备新设一家外汇投资机构,旗下成立两支海外投资基金,分别名为"华美"基金和"华欧"基金,投资目标分别是美洲市场和欧洲市场.此举促使中国成为全球最大的主权财富基金投资者.消息人士称,该计划的酝酿时间早于欧债危机.[ID:nCN1275442] (完)