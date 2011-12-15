版本:
中国
债券 | 2011年 12月 15日 星期四 18:51 BJT

〔伦敦美债〕美国公债扩大涨幅,因欧债危机推动避险买需

路透伦敦12月15日电---美国公债周四扩大涨幅,因投资者在年末之前大举买入流动性好的避险资产,而欧元区不确定的前景仍然驱动市场的避险情绪.

美国公债获得支撑,因主权债务危机仍然威胁西班牙和意大利等国,使投资者感到紧张.此外,投资者也愿意在年末时买入低风险资产,改善资产负债表.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐