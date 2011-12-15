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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 18:53 BJT

〔亚洲橡胶〕12月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月15日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 252.0 22 250.0 6

1月 252.5 11 256.3 3

2月 260.3 52 260.5 11

3月 261.2 163 263.2 31

4月 264.4 678 266.6 72

5月 266.8 5892 269.0 676

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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