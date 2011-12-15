〔欧洲经济〕市场紧张加剧冲击欧元区经济,经济前景仍面临不确定性

路透柏林12月15日电---欧洲央行总裁德拉吉周四表示:

* 相较于其它国家,银行融资渠道受阻对欧元区的影响要大得多

* 欧洲银行业者有三个选项:上调资本金水平、出售资产或者减少对实体经济的信贷

* 在上述三个选项中减少信贷是最差的选择

* 对银行体系的稳定资金来源正在减少

* 在金融体系的某些部分已开始出现抵押品减少的现象,尤其是中小型银行

* 金融市场紧张加剧继续打压欧元区经济活动,经济前景仍面临高度不确定性和大幅下滑的风险

* 我们需要仔细审查抵押品以保护资产负债表

* 希腊仍是一个特例,一个可以信赖的稳定机制、一道防火墙将得以建立,将在时机成熟之时启动