〔欧洲经济〕市场紧张加剧冲击欧元区经济,经济前景仍面临不确定性

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透柏林12月15日电---欧洲央行总裁德拉吉周四表示:
* 相较于其它国家,银行融资渠道受阻对欧元区的影响要大得多
* 欧洲银行业者有三个选项:上调资本金水平、出售资产或者减少对实体经济的信贷
* 在上述三个选项中减少信贷是最差的选择
* 对银行体系的稳定资金来源正在减少
* 在金融体系的某些部分已开始出现抵押品减少的现象,尤其是中小型银行
* 金融市场紧张加剧继续打压欧元区经济活动,经济前景仍面临高度不确定性和大幅下滑的风险
* 我们需要仔细审查抵押品以保护资产负债表
* 希腊仍是一个特例,一个可以信赖的稳定机制、一道防火墙将得以建立,将在时机成熟之时启动
* 不认为其它地区的量化宽松措施已取得明显的经济效果(完)
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。