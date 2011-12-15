〔国际油市〕超低硫柴油升水下降,亚洲-欧洲套利窗口关闭

路透新加坡12月15日电---亚洲超低硫柴油升水周四下降,亚洲-欧洲套利窗口据称仍然关闭.

路透数据显示,含硫为10ppm柴油的现货价差下跌0.05美元至每桶2.90美元.欧洲冬季气候温和,对价差构成压力,使得船货困在亚洲.

一家贸易商表示,印度的Reliance已将三或四艘柴油船货发至新加坡.

International Enterprise最新的数据显示,12月14日止当周至少有9万吨柴油从印度运至新加坡.

不过新加坡中质馏分油库存仍保持在43个月低点,当周下降约1.9%至769.6万桶.

在台湾,台塑石化授予1月船期的现货航煤和柴油标书.

1月柴油裂解价差下跌0.47美元至每桶17.93美元.

1月航煤裂解价差下跌0.66美元,报每桶18.54美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.75 121.15 120.95 124.09 -3.14 -2.53

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.57 121.97 121.77 124.74 -2.97 -2.38

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.48 122.88 122.68 125.67 -2.99 -2.38

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.93 123.33 123.13 126.17 -3.04 -2.41

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 121.50 124.50 -3.00 -2.41

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 120.90 123.90 -3.00 -2.42 (完)