〔国际油市〕超低硫柴油升水下降,亚洲-欧洲套利窗口关闭

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月15日电---亚洲超低硫柴油升水周四下降,亚洲-欧洲套利窗口据称仍然关闭.
路透数据显示,含硫为10ppm柴油的现货价差下跌0.05美元至每桶2.90美元.欧洲冬季气候温和,对价差构成压力,使得船货困在亚洲.
一家贸易商表示,印度的Reliance已将三或四艘柴油船货发至新加坡.
International Enterprise最新的数据显示,12月14日止当周至少有9万吨柴油从印度运至新加坡.
不过新加坡中质馏分油库存仍保持在43个月低点,当周下降约1.9%至769.6万桶.
在台湾,台塑石化授予1月船期的现货航煤和柴油标书.
1月柴油裂解价差下跌0.47美元至每桶17.93美元.
1月航煤裂解价差下跌0.66美元,报每桶18.54美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.75 121.15 120.95 124.09 -3.14 -2.53
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.57 121.97 121.77 124.74 -2.97 -2.38
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.48 122.88 122.68 125.67 -2.99 -2.38
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.93 123.33 123.13 126.17 -3.04 -2.41
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 121.50 124.50 -3.00 -2.41
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 120.90 123.90 -3.00 -2.42 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。