〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差持稳,市场交投淡静

路透新加坡12月15日电---亚洲燃料油周四多数走软後持稳,市场交投清淡.周四是12月点价月份的最後一日,燃料油现货价差连续第六个交易日走软.

1月/2月跨月价差升至每吨8美元逆价差附近,不过交易员表示,反弹仍陷於持续逾一周的7-8美元区间之内,而且1月点价月份的基本面并未改变.

"这是技术性反弹,目前上涨受限,因为一直窄幅交投.基本面已基本定型.波动的幅度取决於点价安排的规模,"一位驻新加坡的西方交易员表示.

自7月以来一直走强的低硫燃料油(LSFO)市场受到进一步提振,因有消息称印度的塔塔电力寻求含硫0.3%燃料油船货的定期供应,上周台湾中油公司也有类似举措.

这两起罕见的招标提振市场人气,这暗示市场人士担忧0.3%含硫等级低硫燃料油的高升水,自7月以来一直较新加坡现货报价每吨升水约100美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 650.40 650.70 650.55 667.45 -16.90 -2.53

现货380CST燃料油 FO380-SIN 633.50 633.90 633.70 650.25 -16.55 -2.55

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 650.00 652.00 651.00 667.00 -16.00 -2.40

380CST船用燃料油升水 16.50 18.10 17.30 16.75 0.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 10.50 10.75 10.63 11.50 -0.88 -7.61

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 7.00 7.70 7.35 8.13 -0.78 -9.54 (完)