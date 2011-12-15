〔国际油市〕石脑油裂解价差回弹,受助于期限合约价格坚挺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月15日电---周四亚洲石脑油裂解价差收复失地,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)敲定的明年合约价格坚挺提振市场.
石脑油1月上半月裂解价差上涨2.10美元至每吨99.43美元.
行业消息人士表示,沙特阿美正在收尾出售2012年1-6月石脑油期限合约的谈判,价格与当前期限合约相近,较该公司自身的价格公式每吨高出16-20美元.
据闻印度Bharat Petroleum已经售出1月13-15日和1月18-22日装运的两批石脑油船货.
交易商称,两批船货都出售给壳牌,价格分别为每吨升水16.80和20美元.
新加坡岸上汽油、石脑油和重整油库存增长近5%,至两周高位1,198.4万桶.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌15.00美元,至每吨897.50美元.
石脑油1月上半月裂解价差增2.10美元,报每吨99.43美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。