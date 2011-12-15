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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 22:05 BJT

〔国际油市〕石脑油裂解价差回弹,受助于期限合约价格坚挺

路透新加坡12月15日电---周四亚洲石脑油裂解价差收复失地,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)敲定的明年合约价格坚挺提振市场.

石脑油1月上半月裂解价差上涨2.10美元至每吨99.43美元.

行业消息人士表示,沙特阿美正在收尾出售2012年1-6月石脑油期限合约的谈判,价格与当前期限合约相近,较该公司自身的价格公式每吨高出16-20美元.

据闻印度Bharat Petroleum已经售出1月13-15日和1月18-22日装运的两批石脑油船货.

交易商称,两批船货都出售给壳牌,价格分别为每吨升水16.80和20美元.

新加坡岸上汽油、石脑油和重整油库存增长近5%,至两周高位1,198.4万桶.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌15.00美元,至每吨897.50美元.

石脑油1月上半月裂解价差增2.10美元,报每吨99.43美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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