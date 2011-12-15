〔表格〕美国11月核心PPI较上年同期升5.7%,涨幅为2009年6月以来最大

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透12月15日电---美国劳工部周四公布:
* 美国11月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%(预估为上升0.2%),较上年同期上升5.7%(预估为上升5.8%)
* 美国11月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上涨0.2%),较上年同期升2.9%(预估为升2.9%)
* 美国11月核心PPI较上年同期涨幅创下2009年6月以来最大
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。