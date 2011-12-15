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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 21:41 BJT

〔表格〕美国11月核心PPI较上年同期升5.7%,涨幅为2009年6月以来最大

路透12月15日电---美国劳工部周四公布:

* 美国11月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%(预估为上升0.2%),较上年同期上升5.7%(预估为上升5.8%)

* 美国11月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上涨0.2%),较上年同期升2.9%(预估为升2.9%)

* 美国11月核心PPI较上年同期涨幅创下2009年6月以来最大

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