更正:〔表格〕美国12月10日当周初请失业金人数降至36.6万人,创约三年半最低

(更正:内文第三条,美国12月3日当周续请失业金人数应为"升至360.3万人",非"升至306.3万人")

路透12月15日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国12月10日当周初请失业金人数降至36.6万人(预估为39.0万人),前周修正後为38.5万人(初值为38.1万人)

* 美国12月10日当周初请失业金人数四周均值降至38.775万人,前周修正後为39.425万(初值为39.325万人)

* 美国12月3日当周续请失业金人数升至360.3万人(预估为363万人),前周修正後为359.9万人(前值为358.3万)

* 美国初请失业金人数创2008年5月31日以来最低,四周均值创2008年7月12日以来最低

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

12/10/11 366,000 387,750 -- --

12/03/11 385,000-R 394,250-R 3,603,000 2.9

11/26/11 404,000 396,250 3,599,000-R 2.9-R

11/19/11 396,000 395,250 3,757,000 3.0

11/12/11 392,000 397,750 3,706,000-R 2.9

11/05/11 393,000 400,750 3,623,000 2.9

10/29/11 400,000 405,250 3,665,000 2.9

10/22/11 406,000 406,500 3,707,000 2.9

注: R-修正值.(完)

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