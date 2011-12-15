更正:〔表格〕美国12月10日当周初请失业金人数降至36.6万人,创约三年半最低

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(更正:内文第三条,美国12月3日当周续请失业金人数应为"升至360.3万人",非"升至306.3万人")
路透12月15日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国12月10日当周初请失业金人数降至36.6万人(预估为39.0万人),前周修正後为38.5万人(初值为38.1万人)
* 美国12月10日当周初请失业金人数四周均值降至38.775万人,前周修正後为39.425万(初值为39.325万人)
* 美国12月3日当周续请失业金人数升至360.3万人(预估为363万人),前周修正後为359.9万人(前值为358.3万)
* 美国初请失业金人数创2008年5月31日以来最低,四周均值创2008年7月12日以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
12/10/11 366,000 387,750 -- --
12/03/11 385,000-R 394,250-R 3,603,000 2.9
11/26/11 404,000 396,250 3,599,000-R 2.9-R
11/19/11 396,000 395,250 3,757,000 3.0
11/12/11 392,000 397,750 3,706,000-R 2.9
11/05/11 393,000 400,750 3,623,000 2.9
10/29/11 400,000 405,250 3,665,000 2.9
10/22/11 406,000 406,500 3,707,000 2.9
注: R-修正值.(完)
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--编译 王洋;审校 田建华
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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