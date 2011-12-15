〔表格〕美国12月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿12月15日电---美国农业部(USDA)公布12月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
-----------------------------------------------------------------
小麦 318.3 0.0 330.1 0.0 18,666.3 24,631.4
大麦 0.2 0.0 0.2 0.0 82.5 90.2
玉米 504.7 1.2 615.3 1.2 23,338.1 24,350.0
高粱 -8.3 0.0 0.7 0.0 529.2 1,682.5
大豆 468.6 0.0 500.3 0.0 22,522.2 33,485.6
豆粕 103.7 3.6 169.8 3.6 3,794.9 4,423.3
豆油 5.5 0.0 6.6 0.0 145.9 924.1
皮马棉 5.6 0.0 5.6 0.0 400.1 392.3
陆地棉 55.8 -10.1 82.7 0.0 9,742.1 13,138.1
稻米 69.5 0.0 70.0 0.0 1,511.1 2,136.1 (完)
浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]
--编译 田建华; 审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选