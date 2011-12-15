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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 22:09 BJT

〔表格〕美国12月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿12月15日电---美国农业部(USDA)公布12月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 318.3 0.0 330.1 0.0 18,666.3 24,631.4

大麦 0.2 0.0 0.2 0.0 82.5 90.2

玉米 504.7 1.2 615.3 1.2 23,338.1 24,350.0

高粱 -8.3 0.0 0.7 0.0 529.2 1,682.5

大豆 468.6 0.0 500.3 0.0 22,522.2 33,485.6

豆粕 103.7 3.6 169.8 3.6 3,794.9 4,423.3

豆油 5.5 0.0 6.6 0.0 145.9 924.1

皮马棉 5.6 0.0 5.6 0.0 400.1 392.3

陆地棉 55.8 -10.1 82.7 0.0 9,742.1 13,138.1

稻米 69.5 0.0 70.0 0.0 1,511.1 2,136.1 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 田建华; 审校 王洋

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