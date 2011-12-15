更正:****主要国家经济指标预测--12月16日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文美国12月3日当周续请失业金人数应为"360.3万人",非"306.3万人")
路透12月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月15日
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 11月 --
12月16日
0745 法国企业景气指数 12月 94 95
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差10 顺差29
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +3.6%
薪资(较上年同期) -- +3.5%
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 美国实质所得 11月 +0.1% +0.3%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月9日当周 -- 122.5
-- 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0300 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 35 --
进口(较上年同期) +11.1% --
出口(较上年同期) +12.7% --
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 48.7 47.0
服务业PMI 50.2 49.0
综合PMI 49.8 --
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -4.3% --
0828 德国制造业PMI 12月初值 48.1 47.5
服务业PMI 52.7 50.0
综合PMI 51.3 --
0830 瑞士央行利率决议 第四季 0.00% 0.00%
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.9 46.0
服务业PMI 48.3 47.0
综合PMI 47.9 46.5
0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0930 英国零售销售(较前月) 11月 -0.4% -0.3%
(较上年同期) +0.7% +0.3%
1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负23 负21
1330 加拿大产能利用率 第三季 81.3% 79.5%
1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字为1,102.8 赤字1,075
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 9.53 3.00
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 36.6 39.0
初请失业金人数四周均值(万人) 38.775 --
续请失业金人数(万人) 12月3日当周 360.3 363.0
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +5.7% +5.8%
核心PPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.95 +2.9%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 10月 流出488亿 --
外资购买美国公债(亿美元) 买超76亿 --
1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.2% +0.2%
产能利用率 77.8% 77.9%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 10.3 5.0(完)
--整理 龚芳/田建华;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。