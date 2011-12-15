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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 22:59 BJT

〔美国热股〕科林研发以33亿美元收购诺发系统,後者股价大涨逾20%

路透12月15日电---科林研发(LRCX.O)同意以33亿美元全数股票交换方式收购较小的竞争对手--诺发系统(NVLS.O).

周四盘初科林研发股价下跌3.88%,报37.95美元.诺发系统大涨20.52%,报41.82美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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