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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 22:50 BJT

〔美国股市〕开高,受经济数据强劲及联邦快递业绩带动

路透纽约12月15日电---美国股市周四开高,因劳工市场和制造业数据强劲,且联邦快递(FedEx)(FDX.N)季度获利增长,推动股市在连跌三天后反弹.

道琼工业指数.DJI升124.84点,或1.06%,报11,948.32点.标准普尔500指数.SPX升12.55点,或1.04%,报1,224.37点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨22.81点,或0.90%,报2,562.12点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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