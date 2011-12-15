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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 22:58 BJT

〔美国热股〕摩根士丹利盘初微涨,此前宣布将在第一季裁员1,600名

路透12月15日电---摩根士丹利(MS.N)周四表示,将在第一季裁员1,600名,以在交易和银行业务收入欠佳之际削减成本.

发言人Mark Lake称,此次裁员将涉及所有地区的各等级岗位,包括投行、交易和後台部门.

摩根士丹利盘初上涨2.7888%,报15.48美元.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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