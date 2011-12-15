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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 00:15 BJT

〔美国热股〕联邦快递季度获利好於预估,提振股价上扬逾5%

路透12月15日电---联邦快递(FDX.N)公布季度获利强於预估,且准备购入27架新省油型波音飞机来更新货运机队以节省成本.

联邦快递会计年度第二季净利达4.97亿美元,或每股盈余(EPS)1.57美元,高於上年同期的2.83亿美元,或每股盈余0.89美元.

联邦快递会计年度第二季营上升10%,至105.9亿美元.

分析师此前预计每股盈余为1.52美元.根据汤森路透I/B/E/S,预估营收为106.1亿美元.

周四盘中,联邦快递上涨5.06%,报81.20美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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