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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售的五年期TIPS得标利率为-0.877%,投标倍数为3.01

路透华盛顿12月15日电---美国财政部称,其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -0.877

中值 -0.930

低值 -1.010

价格/得标

价格 107.098375

高值得标比率 63.94%

投标倍数 3.01

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 12,000,004,300

总投标 36,115,064,300

竞争性投标得标 11,941,840,000

非竞争性投标得标 58,164,300

FED附加 0

初级市场交易商投标 24,815,000,000

初级市场交易商得标 4,983,940,000

直接投标 2,239,000,000

直接投标得标 1,127,000,000

间接投标 9,002,900,000

间接投标得标 5,830,900,000

发行细节

发行日 2011/12/30

到期日 2016/04/15

CUSIP码 912828QD5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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