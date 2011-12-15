〔表格〕美国财政部标售的五年期TIPS得标利率为-0.877%,投标倍数为3.01

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透华盛顿12月15日电---美国财政部称,其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 -0.877
中值 -0.930
低值 -1.010
价格/得标
价格 107.098375
高值得标比率 63.94%
投标倍数 3.01
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 12,000,004,300
总投标 36,115,064,300
竞争性投标得标 11,941,840,000
非竞争性投标得标 58,164,300
FED附加 0
初级市场交易商投标 24,815,000,000
初级市场交易商得标 4,983,940,000
直接投标 2,239,000,000
直接投标得标 1,127,000,000
间接投标 9,002,900,000
间接投标得标 5,830,900,000
发行细节
发行日 2011/12/30
到期日 2016/04/15
CUSIP码 912828QD5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。