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债券 | 2011年 12月 16日 星期五 00:27 BJT

〔标题新闻〕西班牙新政府迅速进行必要的财政和经济改革以为经济重建稳固基础至关重要--IMF

注:IMF为国际货币基金组织的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7MS02R]

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