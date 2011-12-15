〔国际油市〕12月31日止四周OPEC石油日均出口料将增加14万桶--分析师

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透伦敦12月15日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月31日的四周内,石油日均出口料将增加14万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月31日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,365万桶,截至12月3日止四周原油出口量为2,351万桶.
OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.(完)
浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]
--编译 母红;审校利棣儿
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。