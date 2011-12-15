〔欧元债市〕西班牙公债收益率下跌,此前标售的新债规模远超预期

* 西班牙标售的中期新债规模远超预期

* 其他欧元区国家公债较可比德债利差也收窄

* 人气仍然摇摇欲坠,因市场准备欧元区国家评等或被下调

路透伦敦12月15日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四下跌,此前该国在今年最後一次公债标售中标售规模远多於预期,令市场感到意外,尽管西班牙公债收益率仍然居高不下.

德债跟随美国公债下跌,此前数据显示美国最新一周初请失业金人数下降至逾三年低位,此为美国经济复苏加速的迹象.

但整体人气仍然不稳,市场质疑欧元区领导人找到长远解决债务危机方案的能力,欧债危机已肆虐三年,并拖累全球经济.

"西班牙公债标售需求强劲,扶助市场人气,但明日...走势可能逆转,年尾交投清淡,不能过度解读某一天的走势,"KBC策略师Mathias Van der Jeugt说.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率下跌22个基点,至5.52%,较可比德债利差为357个基点.意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率亦下跌,但仍在7%以上.

德债期货FGBLc1收跌16个跳动点,报137.70,大部份跌幅是在美国经济数据公布後录得.

西班牙出售略高於60亿欧元的五年期和10年期公债,西班牙原本计划最多标售35亿欧元,根据路透数据,这次标售令该国今年标售规模达到其940亿欧元的目标.

2021年到期的西班牙10年期公债得标利率为5.545%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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