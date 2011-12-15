〔欧洲汇市〕英镑兑欧元在近10个月高位附近徘徊,受欧债忧虑支撑

* 欧元兑英镑守在近10个月低位附近

* 欧洲动向为英镑走势的主要推动因素

* 英国零售销售意外强劲

路透伦敦12月15日电---英镑兑欧元周四在近10个月高位附近徘徊,看来将从欧元区决策者很难应对区内债务危机的更多迹象中受益.

英镑兑美元亦走强,收复周三触及两个月低位後录得的部分失地.

交易商指出,英国企业年底前将资金汇回国内所产生的英镑需求对市场产生更大的影响,因目前交投清淡.

欧元兑英镑EURGBP=D4持稳,报0.8395英镑,略高於周三低位0.8372英镑,此为2月中以来最低.

交易商表示,市场存在逢涨抛售意愿,但欧元或将在约0.8333英镑,或1.20欧元处获得企业需求的强劲支撑.

"英镑兑欧元将在1.20欧元处遭遇强劲阻力.英国进口商在该水准附近埋有大量卖,"Investec的Lee McDarby称.

市场人士称,英国11月零售销售数据也给英镑带来一些支撑.尽管零售销售较前月下滑0.4%逊於预估,但分析师表示,根本趋势意外强劲,因前月数据被上修.[ID:nCN1286676]

"零售销售数据利好英镑.即使同比增速放缓,但鉴於当前环境,此数据仍表现良好,"丹麦丹斯克银行首席分析师John Hydeskov称.

"不过,欧洲债务危机才是欧元兑英镑走势的主导因素.我认为,今年剩余时间内,欧元兑英镑都将在0.83-0.84英镑之间交投."

英镑兑美元GBP=D4日内上涨0.1%,至1.5484美元,昨日曾跌至1.5408美元的两个月低位.

近几日,英镑走势一直主要受对欧元的负面人气所推动,而非英国基本面因素,这意味着一旦投资者的风险偏好减弱,那麽英镑兑避险货币美元将倾向於承压.

**英国前景好坏不一**

分析师称,英镑兑欧元的近期涨势主要反应对欧元区债务的忧虑,因上周欧盟峰会未能带来危机将很快得到解决的希望.

Hydeskov表示,如果欧洲的政治不确定性持续,那麽欧元兑英镑或将在2012年初测试0.81英镑.但是,汇价很难跌破该水准,除非欧洲央行降息,减少持有欧元的溢价.

欧洲央行上周降息至1%的纪录低位,但英国央行自2009年3月以来一直维持利率在0.5%的纪录低位不变.10月,英国央行上调其量化宽松目标至2,750亿英镑,以帮助提振脆弱的英国经济.

部分市场人士预计,英镑兑欧元将在未来数周内续涨,因投资者青睐相对安全的英国公债,而非欧元区资产.

但是,Rabobank资深外汇策略师Jane Foley表示,虽然英镑从避险导致的部分欧元区资金外流中受益,但投资者或许对英国的基本面并不满意,这意味着任何涨势都可能有限.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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