〔英国债市〕五年期英债触两周低位,新债需求不旺抵消经济数据疲弱影响

* 圣诞节前,市场对五年期英债标售需求不旺

* 欧元区仍是市场主要关注方向

路透伦敦12月15日电---短期英国公债收益率周四触及两周高位,此前五年期英债标售结果低迷,抵消了零售销售和工厂订单数据疲弱的影响.

英国债务管理局(DMO)称其标售的2017年到期40亿规模公债投标倍数为1.27.低於10月时的1.66,并且是5月迄今所有公债标售中需求最低的一次.

标售结果出炉後,3月英债期货FLGH2即大跌约20个跳动点,五年期英债收益率稳定攀升至1.173%,日内上升9个基点,且为12月1日迄今最高.

自12月8日收益率触及0.812%的纪录低位以来,英债价格已录得相当大的跌幅.

"我认为投资者不想买入(英债),因为未来两周内英国央行不会回购债券."Monument Securities英债策略师Marc Ostwald称.他还表示这可能为12月20日DOM标售7.50亿英镑15年期英债带来困难.

加拿大皇家银行分析师Sam Hill称,新年前,英国央行暂停了每周进行的逾50亿英镑购债操作,令投资者不愿参与标售,因其无法将债券卖回给央行.

标售结果公布後,指标10年期英债表现逊於可比德债,二者间收益率差走阔至略低於20个基点的水平,为11月23日以来场内交易时段最高.

不过英债期货结算时仅下跌17个跳动点至115.59,表现与可比德债期货FGBLH2一致.五年期英债收益率上涨5个基点,报1.13%.

周五英国无主要数据公布,主要事项将会是意大利央行在0830GMT主持召开的货币政策座谈会,英国央行总裁金恩和欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将出席.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>