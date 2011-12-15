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债券 | 2011年 12月 16日 星期五 02:01 BJT

〔标题新闻〕欧盟和IMF检视小组将在1月15-20日重返希腊--希腊劳工部长

注:IMF是国际货币基金会的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E7MG015]

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