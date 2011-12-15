〔欧洲股市〕收涨,因技术因素和美国数据良好

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收涨1%

* Old Mutual因出售其Nordic业务而暴涨

* 欧元区STOXX 50指数触及超卖水准

路透伦敦12月15日电---欧洲股市周四在交投清淡中收涨,因技术因素直指到了超卖水平,西班牙公债标售得到旺盛需求,且美国数据扶助改善全球经济的人气.

周三代表欧元区蓝筹股的欧元区STOXX 50指数.STOXX50E触及超卖水准,下跌至接近该指数从11月初触及2,194.35点开始的升势的61.8%费波纳奇回档技术位,之後投资者买入股票.

保险商Old Mutual (OML.L)为今日欧洲市场涨幅最大,成交最活跃的个股,该股急升11.4%,成交量为90日均值的逾两倍,之前该公司称,将出售非核心的Nordic业务给Skandia Liv,此举将扶助提振给股东的回报.

"西班牙公债标售结果良好以及美国数据提供的合理支撑令市场稍作喘息,"Standard Life Investments的策略师Richard Batty称.

"但欧洲领导人仍未制订出令欧洲避免衰退并重回轨道的政策路线图.我们的资产配置计划仍未改变,减持欧洲股票."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1%,收报961.75点,昨日下跌2.1%触及两周低位.该指数本周可能下跌2.4%.

英国富时100指数.FTSE收高0.63%,报5,400.85点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.98%,报5,730.62点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.76%,报2,998.73点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI