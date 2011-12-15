〔美国股市〕ADR上涨,因美国数据提振市场人气

路透纽约12月15日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上扬,一系列向好的美国经济数据和西班牙公债标售结果强劲扶助缓解对欧债危机的担忧.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨0.36%%至116.30点,标准普尔500指数.SPX收高0.32%.

美国数据显示,上周初请失业金人口降至三年半低位,提振就业市场增长可能加速的希望,而另一份报告显示,制造业活动也令人鼓舞.

西班牙公债收益率回落,之前该国最新一次公债标售中售出的公债规模超出目标,不过借贷成本仍然高企.

但对欧债危机的担忧仍然限制涨幅.国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,全球经济前景"十分低迷",将要求所有国家采取行动应对不断升级的危机.

葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)(GSK.N)上扬1.59%,报45.19美元.该药商开始与Human Genome SciencesHGSI.O一道测试对病人更加友好的治疗狼疮的新药Benlysta的注射制剂.

同业诺华制药NOVN.VX(NVS.N)也劲扬3.96%,报56.11美元,之前治疗多发硬化症的药物Gilenya在後期第三次试验中未出现任何新的安全问题.

欧洲企业ADR指数.BKEUR收涨0.77%,至108.28点.

亚洲企业ADR指数.BKAS下滑0.36%至111.59点.拉丁美洲ADR指数.BKLA小升0.02%至322.34点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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