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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 06:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于尾盘获利了结

路透芝加哥12月15日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四收跌,今日多数时间在平盘之上交投,投资者在上涨後锁定获利.

交易商称,部分投资者出脱做多玉米/做空小麦价差的头寸,这在日内多数时间助力小麦期价的涨势.

但市场尾盘转升为跌,投资者注意力转向全球充裕的供应和美国小麦出口疲弱.

CBOT成交清淡,降至30日和250日均值之下.

美国农业部周四称,上周出口销售小麦31.83万吨,接近30-60万吨预估区间的底部.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,阿根廷2011/12年小麦收成料为1,360万吨,较之前的预期增加60万吨,因降雨提前.

CBOT-3月软红冬麦WH2跌1-1/2美分,报每蒲式耳5.79-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为49,949口.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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