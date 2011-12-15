〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于尾盘获利了结

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月15日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四收跌,今日多数时间在平盘之上交投,投资者在上涨後锁定获利.
交易商称,部分投资者出脱做多玉米/做空小麦价差的头寸,这在日内多数时间助力小麦期价的涨势.
但市场尾盘转升为跌,投资者注意力转向全球充裕的供应和美国小麦出口疲弱.
CBOT成交清淡,降至30日和250日均值之下.
美国农业部周四称,上周出口销售小麦31.83万吨,接近30-60万吨预估区间的底部.
布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,阿根廷2011/12年小麦收成料为1,360万吨,较之前的预期增加60万吨,因降雨提前.
CBOT-3月软红冬麦WH2跌1-1/2美分,报每蒲式耳5.79-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为49,949口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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