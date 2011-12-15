〔金属期市〕期铜基本收平,欧元区经济成长忧虑抵消数据利好作用

* 美国初请失业金人数触三年半低位,纽约工厂活动本月加速扩张

* 欧元兑美元自11个月低位反弹

* Freeport预计印尼铜矿将在2012年初之前恢复满负荷营运

路透伦敦/纽约12月15日电---期铜周四基本收平,盘中呈拉锯走势.周三大跌後今日稍早市场出现技术性买盘,但欧元区经济衰退恐损及主要消费国中国需求的担忧难以消除,遏制了这波买盘的势头.

上周美国就业情况好转,以及地区工厂活动扩张暗示美国经济显示出弹性,而欧洲和亚洲成长则步履蹒跚.

一系列欧元区峰会未能解决债务危机,致使投资者出脱被视作风险较高的资产,其中包括工业金属.消费者则也迟迟不愿下明年的订单.

"这是外汇市场变动、整体风险规避情绪和对需求的担忧所产生的综合效果,"Capital Economics商品分析师Ross Strachan说."价格注定将会下跌,主要是因为需求不振."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘几无变动,报7,211美元,周三收盘价在7,210美元.盘後交易中升至7,219美元.

铜价在11月24日迄今最低7,131美元至7,342美元高位之间游走.本月迄今铜价已下跌约8%.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2回吐稍早涨幅,下跌1.15美分或0.35%,结算价报每磅3.2670美元,盘後交易中小幅上涨,报每磅3.2780美元.

周三时期铜大跌5%,且是连续第三天下挫,因欧元区债务危机可能失去控制的担忧加重.

"昨日市场对欧洲消息的反应过度,"CPM资深基本金属分析师Catherine Virga称."不过如果不确定性仍持续,我们不排除进一步下跌的可能."Virga称,并表示LME铜价有可能跌向每吨6,800-6,400美元的区间.

数据显示中国对外直接投资额同比下降,为28个月来首次,显示发达国家经济体放缓给中国经济成长带来的风险上扬.

不过中国买家可能会等铜价进一步下跌後,再重返市场."一旦价格水平达到目标,中国买家将会入场."一位美国实货交易商称.

欧元兑美元自11个月低位反弹,此前美国强劲数据提振投资者风险胃纳.

Freeport McMoRan Copper & Gold(FCX.N)预计旗下印尼铜矿将在2012年初前恢复满负荷运作,周三时劳资双方达成协议,终止了长达三个月的罢工.此次罢工对全球第二大铜矿生产造成严重影响.

其他金属方面,期铝CMAL3收报每吨1,975美元,周三收报1,962美元.期铅lead CMPB3 收报1,975美元,前一日报1,998美元.期锌CMZN3报每吨1,845.5美元,周三收报1,845美元.期镍CMNI3收报17,895美元,前一日报17,400美元.期锡CMSN3报每吨18,600美元,周三报18,525美元.

以下为1842GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 327.80 0.00 +0.00 444.70 -26.29

LME期铝 1974.00 12.00 +0.61 2470.00 -20.08

LME期铜 7211.00 1.00 +0.01 9600.00 -24.89

LME期铅 1975.00 -23.00 -1.15 2550.00 -22.55

LME期镍 17895.00 495.00 +2.84 24750.00 -27.70

LME期锡 18600.00 75.00 +0.40 26900.00 -30.86

LME期锌 1845.00 0.00 +0.00 2454.00 -24.82

上海期铝 15645.00 -190.00 -1.20 16840.00 -7.10

上海期铜 53050.00 -2390.00 -4.31 71850.00 -26.17

上海期锌 14715.00 -255.00 -1.70 19475.00 -24.44

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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