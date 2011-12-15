〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货在清淡交投中收低,追随原油期货跌势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,追随原油期货跌势,市场呈平静的假日盘整交易,交投十分清淡.
欧元兑美元守在11个月低位之上,但兑日圆下挫,投资者对欧元区债务危机及该区可能陷入衰退保持警惕,或将逢高抛售.
分析师称,国内收成创纪录和食品通胀减轻都表明,中国可能在明年下半年以前都不会恢复玉米进口.
美国农业部(USDA)表示,上周玉米出口销售量总计505,900吨,与预估区间400,000-600,000吨一致.
Commodity Weather Group指出,美国南部未来6-10天料降水将有所增加.巴西较南部地区本周降水将减少,在未来10天期间稍晚将略为缓和.
美国大平原下周初料将出现降雨和降雪,美国中西部料迎来更多降雨.这些降雨将提振2012年小麦、玉米和大豆作物的收成前景.
本周稍早,韩国通过私下磋商购买30,000吨3月交割的美国玉米.
3月玉米期货低於所有重要的移动均线.九日相对强弱指标为27.
CBOT-3月玉米合约CH2收跌1-3/4美分,报每蒲式耳5.79美元.
今日CBOT玉米预估成交量为219,418口.(完)
--编译 许娜;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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