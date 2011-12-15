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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 06:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货在清淡交投中收低,追随原油期货跌势

路透芝加哥12月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,追随原油期货跌势,市场呈平静的假日盘整交易,交投十分清淡.

欧元兑美元守在11个月低位之上,但兑日圆下挫,投资者对欧元区债务危机及该区可能陷入衰退保持警惕,或将逢高抛售.

分析师称,国内收成创纪录和食品通胀减轻都表明,中国可能在明年下半年以前都不会恢复玉米进口.

美国农业部(USDA)表示,上周玉米出口销售量总计505,900吨,与预估区间400,000-600,000吨一致.

Commodity Weather Group指出,美国南部未来6-10天料降水将有所增加.巴西较南部地区本周降水将减少,在未来10天期间稍晚将略为缓和.

美国大平原下周初料将出现降雨和降雪,美国中西部料迎来更多降雨.这些降雨将提振2012年小麦、玉米和大豆作物的收成前景.

本周稍早,韩国通过私下磋商购买30,000吨3月交割的美国玉米.

3月玉米期货低於所有重要的移动均线.九日相对强弱指标为27.

CBOT-3月玉米合约CH2收跌1-3/4美分,报每蒲式耳5.79美元.

今日CBOT玉米预估成交量为219,418口.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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