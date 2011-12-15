更正:〔全球金市〕金价回吐稍早涨幅并最终收低,因基金卖盘压力犹存

(更正:因译文有误,内文第四段"在周三1757GMT,现货金在纽约市场下跌0.27%,报每盎司1,569.99美元,录得近三个月来最高单日降幅"应改为,"在1757GMT,现货金在纽约市场下跌0.27%,报每盎司1,569.99美元,延续周三录得近三个月来最大单日跌幅的疲势,")

* 金价回吐稍早涨幅,因基金卖盘

* 12月迄今金价已下跌11%

* 黄金打破与美元的负相关

路透伦敦/纽约12月15日电---纽约市场现货金周四回吐稍早涨幅并转为下跌,触及两个半月低位,因基金卖盘,尽管美元仍然承压.

黄金价格打破传统上与美元的负相关走势,其在纽约早盘中段下跌,因稍早伦敦市场空头回补提振价格的势头逐渐消退,同时基金在年底前再度卖盘.

"黄金卖盘是由於投资者受到追加保证金的要求,同时我听说有人论及对冲基金结清头寸..."Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称.

在1757GMT,现货金XAU=在纽约市场下跌0.27%,报每盎司1,569.99美元,延续周三录得近三个月来最大单日跌幅的疲势,因市场对欧元区经济感到悲观和基金结清头寸.

金价触及9月底迄今日低位1,560.36美元.

当时,有传言称对冲基金经理John Paulson可能已结清头寸以满足年底前客户的赎回需求.11月的监管文件显示,Paulson & Co在第三季度减持黄金持仓量比率达到三分之一.

美国期金GCcv1下跌0.89%,报每盎司1,569.64美元.

本月黄金价格已下跌11%,有望录得9月迄今首次单月下跌以及2008年12月至今最差表现的12月,当时全球金融危机正处於顶峰.

**黄金打破与欧元同步走势**

黄金与美元一道下跌,打破与欧元并列的走势,後者兑美元上涨0.17%报1.30%,周三时曾触及11个月低位.

年底前金价易受流动性清淡的影响而波动,因多数投资者结清头寸并选择观望,等待1月的新开始.

尽管黄金视作是避险资产,能够在动荡时代时保护投资者资产,由於投资者情绪仍脆弱,黄金日益容易受金融市场压力的影响,更倾向与其他资产涨跌同步.

Heraeus Precious Metals Management销售部副总裁Miguel Perez-Santalla表示,新年前市场可能仍然疲弱,因为年底前基金卖盘料持续,且缺乏工业买盘.

金价上一交易日跌破200日移动均线,在市场看来这是利空信号,不过技术分析师表示,现在就判断多头趋势已经结束还太早.

现货银XAG=扳回稍早跌势,上涨1.07%至每盎司29.18美元,此前触及9月末迄今低位.白银本周迄今已下跌约10%.

现货铂金(白金)大跌0.99%,报$1,402.99美元,稍早曾一度触及两年低位1,372美元.

钯金XPD=上涨1.18%,报每盎司620.97美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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