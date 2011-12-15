〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货触及一年低位,可可和原糖期货均收跌

路透纽约/伦敦12月15日电---阿拉比卡咖啡期货周四跌至一年低位,追随大宗商品跌势,同时可可期货转跌,连续第二天收低.

3月原糖期货在动荡交投中收於六个半月低位,而供应忧虑限制阿拉比卡咖啡进一步下跌.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收跌0.25美分,报每磅2.1775美元,为2010年12月16日以来的最低收位,盘中一度跌至2.1655美元的一年低位.

"从基本面来说,未来数月供应忧虑犹存,尤其是拉美收成问题,"CoffeeNetwork的分析师Andrea Thompson称.

"可以看到大宗商品给普遍低落的人气和股市带来巨大压力,全是因为欧洲形势和全球经济忧虑."

市场仍受近期部分机构下调巴西2012/13年度产量预估的支撑,该地区的干燥天气持续了很长时间.

国际咖啡贸易行普遍预计,巴西2012/13年度咖啡产量约达5,600万-5,700万包(每包60公斤),低於此前预计的6,000万包.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌10美元,报每吨1,902美元.该合约稍早曾跌至每吨1,887美元,为11月25日以来次月合约的最低水准.

ICE原糖期货跌至六个半月低位,跟随其它大宗商品走低.

交易商表示,尽管临近收盘前略低於23-25美分区间,但原糖期货今日基本一直在此区间交投,而且不太可能在假期季进一步大幅下挫.

ICE-指标3月原糖期货SBc1收跌0.05美分,报每磅22.75美分.该合约曾跌至22.62美分,为近月合约自6月2日以来的低位.

伦敦3月白糖期货LSUc1收低1.40美元,报每吨596.30美元.市场交投较温和,成交量约为3,550口.

可可期货在全周的盘整区间内转跌.周一,可可期货转为上扬,此前则跌至2008年11月以来最低位,陷入超卖.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCH2收跌29美元,或1.3%,报每吨2,151美元.周一,该合约触及每吨1,983美元的合约低位,但在周三反弹至每吨2,274美元高位.

伦敦5月可可期货LCCc2转跌,收低28英镑或1.9%,报每吨1,412英镑.市场交投清淡,共成交约1,600口.(完)