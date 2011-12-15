〔美国股市〕收升,因美国经济数据的影响盖过了欧洲忧虑

* 最新一周初请失业金人数跌至三年半低位

* 拉加德对欧洲行动不力发出警告,称全球经济前景'低迷'

* 在四巫聚首日到来前,交投震荡

路透纽约12月15日电---美国股市周四收涨,美国经济体质增强迹象以及联邦快递强於预期的业绩,盖过了关於欧洲的更多警告的负面影响.

美国股市延续其交替涨跌的熟悉市况.投资者一方面对美国经济抱有乐观情绪,同时又担忧欧债危机可能引发全球经济衰退,导致股市起伏不定.

近期受忧虑带动的交易占上风,周三美国股市下挫至两周低位.

但联邦快递(FedEx)(FDX.N)提供市场人气.该公司股价大涨8%,至82.47美元,此前该公司公布的季度获利较预期强劲.联邦快递被视为经济形势的一个风向标.

联邦快递的消息,以及两个地区联储银行制造业调查等经济数据表现强劲,得到投资者的欢迎,此前一些重要企业对获利下降发出警告.周四霍尼韦尔(Honeywell International)(HON.N)称,欧洲经济放缓将拖累订单.霍尼韦尔股价上升1.7%,至52.41美元.