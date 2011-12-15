〔东京汇市〕瑞郎在亚洲盘初守住海外市场涨幅,欧元暂时回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2157GMT---避险货币瑞郎在亚洲盘初守住海外市场巨大涨幅,之前瑞士央行维持欧元/瑞郎下限不变,并未如许多人预期的那样将该下限上调至1.2500瑞郎.欧元兑瑞郎EURCHF=报1.2233,之前一度下滑1.1%至六周低点约1.2221.美元兑瑞郎CHF=亦受挫,报0.9397,之前曾下跌1.3%至0.9384.
欧元兑美元EUR=上扬,报1.3013,因此前西班牙标债成功且美国数据向好.欧元在1.3050面临阻力.其没有继续创下日内低点,为五天来首次,若突破周四的1.3049,将结束连续五天的日高下移趋势,暗示下档可能失去动能.
然而,後市面临诸多障碍,因市场预计法国AAA评等最早可能在今日下调.
美元指数.DXY跌0.38%至80.285,脱离周四所及11个月高位.美元/日圆JPY=变化不大,仍守在78.00附近.亚洲方面没有重要数据公布,欧元区贸易收支和美国消费者物价指数(CPI)数据将於今日稍晚公布.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。