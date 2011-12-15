〔东京汇市〕瑞郎在亚洲盘初守住海外市场涨幅,欧元暂时回升

2157GMT---避险货币瑞郎在亚洲盘初守住海外市场巨大涨幅,之前瑞士央行维持欧元/瑞郎下限不变,并未如许多人预期的那样将该下限上调至1.2500瑞郎.欧元兑瑞郎EURCHF=报1.2233,之前一度下滑1.1%至六周低点约1.2221.美元兑瑞郎CHF=亦受挫,报0.9397,之前曾下跌1.3%至0.9384.

欧元兑美元EUR=上扬,报1.3013,因此前西班牙标债成功且美国数据向好.欧元在1.3050面临阻力.其没有继续创下日内低点,为五天来首次,若突破周四的1.3049,将结束连续五天的日高下移趋势,暗示下档可能失去动能.

然而,後市面临诸多障碍,因市场预计法国AAA评等最早可能在今日下调.

美元指数.DXY跌0.38%至80.285,脱离周四所及11个月高位.美元/日圆JPY=变化不大,仍守在78.00附近.亚洲方面没有重要数据公布,欧元区贸易收支和美国消费者物价指数(CPI)数据将於今日稍晚公布.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]