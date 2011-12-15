〔加拿大股市〕连续第四日走低,受累中国经济数据疲弱及欧债忧虑

路透多伦多12月15日电---加拿大股市周四连续第四日下跌,资源相关类股受商品市场走软拖累,因市场对欧债危机忧虑持续且中国经济数据不振.

金矿类股持续下滑,因金价维持在近两个半月低位,自9月以来或录得首个单月跌幅.

"金属类股基本一片狼藉,"加拿大皇家银行资本市场董事Paul Hand称.

"新闻中没有什麽惊喜出现,这种糟糕情况仍在继续."

多伦多证交所黄金生产商股价指数.SPTTGD跌逾1.5%,拖累大盘.Barrick Gold(ABX.TO)引领跌势,挫低1.5%,报45.79加元.Iamgold Corp(IMG.TO)跌幅百分比最大,暴跌4.6%至16.78加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低38.63点或0.3%,报於11,504.42点,为11月28日以来最低收位.

能源股下跌,之前美国原油期价跌逾1美元至每桶93.87美元.Suncor Energy(SU.TO)跌近2%至27.59加元,领跌该板块.

中国及欧洲公布的疲弱经济数据对商品密集的加拿大股市造成利空,因中国是世界最大基本金属购买国而欧洲是中国最大贸易夥伴,因此这两个地区的放缓势必影响加拿大资源公司.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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