《美债周五展望》公债小幅收低,经济数据好转令公债升势消退

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 五年期TIPS标售获强劲需求

* 美国一周初请失业金人数降至三年半低位

* 12月纽约联储银行制造业指数升至5月来最高

路透纽约12月15日电---美国公债价格周四小幅下跌,因失业和制造业数据显示经济成长累计动能,但公债价格跌幅受限,大部份公债收盘几无变动.

美国政府报告显示,上周初请失业金人数跌至三年半低位,暗示劳工市场恢复正在增速.

纽约和费城联储的12月制造业指数双双上升.纽约联储12月制造业指数升至5月来最高,费城联储12月制造业指数攀升至4月以来的最高位.

"看似美国经济正继续改善,且年底前经济数据强劲,"FTN Financial经济分析师Alex Hoder说.

在欧洲,备受投资者注意的西班牙公债标售结果优於市场预期.西班牙五年期公债标售的得标利率较昨日意大利同年期公债标售的得标利率低超过两个百分点,因西班牙削减预算的努力扶助缓和对该国将成为下一个卷入欧债危机的国家之一的担忧.

"西班牙标售成绩很好,带动正面人气,"摩根士丹利驻纽约的全球研究部主管James Caron说.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌2/32,收益率从周三尾盘的1.90%上升至1.92%.今日稍早且在美国数据公布前,该收益率下滑至1.86%,此为逾两个月最低.

30年期公债US30YT=RR价格下跌11/32,收益率从周三尾盘的2.91%上升至2.93%.

"我们继续看到优於预期的美国经济数据...但10年期公债收益率仍在2%以下,年底前还有许多忧虑,"Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert说.

根据CRT Capital Group,今日成交量为本周最高,该公司估计,成交量为其10天移动均值的121%,10年期公债交投最活跃.

对避险资产的需求被转化为对本周迄今美国公债标售的旺盛需求.周四美国财政部标售120亿美元的五年期通膨保值债券(TIPS),得标利率为负值.

"本周所有公债标售结果相对强劲,"Caron说,"有许多供应,有许多需求.五年期TIPS成绩良好的事实并不令人意外."

美国财政部公布,下周将标售总计990亿美元的两年期,五年期和七年期公债.

周四公债从大买家美联储的买盘得到一些支持.美联储买入49亿美元2018年8月至2018年11月到期的公债,作为其卖短债买长债(扭转操作,twist operation)操作的一部分.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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