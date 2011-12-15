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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 06:51 BJT

《综述》美国初请失业金人数降至三年半低位,显示经济复苏增强

* 初请失业金人数减少19,000人,创三年半低位

* 东北部分地区制造业活动回升

* 食品价格推高11月趸售(批发)通胀

路透华盛顿12月15日电---美国初请失业金人数上周降至三年半低位,东北部分地区12月制造业活动回升,说明经济复苏势头进一步增强.

但周四公布的其他数据显示,11月工业生产在七个月来首次下滑,多数归因于汽车制造行业,分析师称该行业受到供应链暂时中断的抑制.

"看来我们刚刚走上清晰的复苏道路,经济活动将略微加速,"富国银行证券资深经济分析师Mark Vitner称.

相当乐观的数据帮助股市投资者放下对欧债危机的担心,买进股票.SPX.美国股市在连跌三日後小幅收高.

美国公债价格US10YT=RR持平至小幅下跌,美元指数.DXY下滑.

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