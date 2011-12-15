《综述》美国初请失业金人数降至三年半低位,显示经济复苏增强

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
* 初请失业金人数减少19,000人,创三年半低位
* 东北部分地区制造业活动回升
* 食品价格推高11月趸售(批发)通胀
路透华盛顿12月15日电---美国初请失业金人数上周降至三年半低位,东北部分地区12月制造业活动回升,说明经济复苏势头进一步增强.
但周四公布的其他数据显示,11月工业生产在七个月来首次下滑,多数归因于汽车制造行业,分析师称该行业受到供应链暂时中断的抑制.
"看来我们刚刚走上清晰的复苏道路,经济活动将略微加速,"富国银行证券资深经济分析师Mark Vitner称.
相当乐观的数据帮助股市投资者放下对欧债危机的担心,买进股票.SPX.美国股市在连跌三日後小幅收高.
美国公债价格US10YT=RR持平至小幅下跌,美元指数.DXY下滑.
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。