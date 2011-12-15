《美国重要政经日程》--12月16日

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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1330 - 劳工部公布11月消费者物价指数(CPI)和实质所得.
1430 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利、财政部国际事务次长布雷纳德及美联储国际金融部门主管Steven Kamin出席众议院监督和政府改革委员会下属委员会以"欧债危机对纳税人和美国经济意味着什麽"为主题的听证会.
2000 - 农业部公布月度牛群存栏报告.
2000 - 农业部公布"全球市场和贸易:咖啡和奶制品"报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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