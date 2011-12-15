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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--12月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布11月消费者物价指数(CPI)和实质所得.

1430 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利、财政部国际事务次长布雷纳德及美联储国际金融部门主管Steven Kamin出席众议院监督和政府改革委员会下属委员会以"欧债危机对纳税人和美国经济意味着什麽"为主题的听证会.

2000 - 农业部公布月度牛群存栏报告.

2000 - 农业部公布"全球市场和贸易:咖啡和奶制品"报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

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