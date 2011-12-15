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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 06:52 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,前景料疲弱

路透伦敦12月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第三日下跌,因货运活动放缓打击市场人气.

航运业未来几个月料面临供应过剩问题,而经济黯淡则将令获利承压,其中包括对中国原物料需求前景的担忧.

波罗的海乾散货运价指数降低23点或1.2%至1,889点.此前一度触及六周高位.

"海岬型船舶运价持续小幅下降,但仍盘旋於今年高位附近,"RS Platou Markets称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.22%,船舶日均获利降至31,457美元.

"因中国煤炭需求强劲应可确保运费保持正面动能,近期干散货运费料有所改观,尽管中国铁矿石库存处於高位,"经纪公司ICICIdirect称表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.4%,船舶日均获利为14,160美元.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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