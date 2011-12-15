〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,前景料疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第三日下跌,因货运活动放缓打击市场人气.
航运业未来几个月料面临供应过剩问题,而经济黯淡则将令获利承压,其中包括对中国原物料需求前景的担忧.
波罗的海乾散货运价指数降低23点或1.2%至1,889点.此前一度触及六周高位.
"海岬型船舶运价持续小幅下降,但仍盘旋於今年高位附近,"RS Platou Markets称.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.22%,船舶日均获利降至31,457美元.
"因中国煤炭需求强劲应可确保运费保持正面动能,近期干散货运费料有所改观,尽管中国铁矿石库存处於高位,"经纪公司ICICIdirect称表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.4%,船舶日均获利为14,160美元.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。