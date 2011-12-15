《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.80 -1.33 -2.46 4731904
搜狐 (SOHU.O) 46.38 +0.57 +1.24 1380204
网易 (NTES.O) 46.69 +0.18 +0.39 595919
百度 (BIDU.O) 114.34 -3.63 -3.08 10191057
亚信科技 ASIA.O 7.39 -0.55 -6.93 424222
侨兴环球电话 XING.O 0.69 +0.00 +0.14 83450
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.50 -0.05 -0.40 2109367
联电 (UMC.N) 2.00 +0.00 +0.00 362925
日月光 (ASX.N) 4.18 -0.16 -3.69 305029
矽品精密 (SPIL.O) 4.19 -0.01 -0.24 1123745
和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.02 +2.51 103710
友达 (AUO.N) 4.12 -0.13 -3.06 342562
中华电信 (CHT.N) 33.01 -0.12 -0.36 43383
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.34 -0.13 -0.35 1584527
香港
中国移动 (CHL.N) 47.01 -0.71 -1.49 378402
中国联通 (CHU.N) 20.07 -0.08 -0.40 315279
中国电信 (CHA.N) 58.90 -0.47 -0.79 37229
中芯国际 (SMI.N) 2.31 -0.04 -1.70 44663
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.62 +0.11 +3.13 9120(完)
--整理 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。