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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 06:42 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.80 -1.33 -2.46 4731904

搜狐 (SOHU.O) 46.38 +0.57 +1.24 1380204

网易 (NTES.O) 46.69 +0.18 +0.39 595919

百度 (BIDU.O) 114.34 -3.63 -3.08 10191057

亚信科技 ASIA.O 7.39 -0.55 -6.93 424222

侨兴环球电话 XING.O 0.69 +0.00 +0.14 83450

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.50 -0.05 -0.40 2109367

联电 (UMC.N) 2.00 +0.00 +0.00 362925

日月光 (ASX.N) 4.18 -0.16 -3.69 305029

矽品精密 (SPIL.O) 4.19 -0.01 -0.24 1123745

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.02 +2.51 103710

友达 (AUO.N) 4.12 -0.13 -3.06 342562

中华电信 (CHT.N) 33.01 -0.12 -0.36 43383

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.34 -0.13 -0.35 1584527

香港

中国移动 (CHL.N) 47.01 -0.71 -1.49 378402

中国联通 (CHU.N) 20.07 -0.08 -0.40 315279

中国电信 (CHA.N) 58.90 -0.47 -0.79 37229

中芯国际 (SMI.N) 2.31 -0.04 -1.70 44663

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.62 +0.11 +3.13 9120(完)

--整理 李爽

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