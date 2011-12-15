《综述》ECB总裁称欧元区处於正确轨道,称购债计划既非永久亦非无限

* 德拉吉:ECB公债购买计划"既非永久,亦非无限"

* ECB总裁称欧元区各国政府处於正确轨道

* 西班牙公债标售顺利,缓解对市场下滑的担忧

* 欧盟将在1月末或2月就经济增长召开峰会

路透柏林/布鲁塞尔12月15日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,欧元区政府在重建市场信心方面的途径正确,但提醒他们购买公债的紧急项目"既非永久,亦非无限".

在德拉吉讲话前,西班牙公债标售顺利进行,缓解了投资者对於欧洲市场可能加速下滑的担忧.上周的欧盟峰会未能让投资者相信,欧元区更接近解决债务危机.