《综述》ECB总裁称欧元区处於正确轨道,称购债计划既非永久亦非无限

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
* 德拉吉:ECB公债购买计划"既非永久,亦非无限"
* ECB总裁称欧元区各国政府处於正确轨道
* 西班牙公债标售顺利,缓解对市场下滑的担忧
* 欧盟将在1月末或2月就经济增长召开峰会
路透柏林/布鲁塞尔12月15日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,欧元区政府在重建市场信心方面的途径正确,但提醒他们购买公债的紧急项目"既非永久,亦非无限".
在德拉吉讲话前,西班牙公债标售顺利进行,缓解了投资者对於欧洲市场可能加速下滑的担忧.上周的欧盟峰会未能让投资者相信,欧元区更接近解决债务危机.
德拉吉在德国发表讲话称,欧元区17个成员国政府"现在处於正确轨道,坚定实施预算整固的做法是对的."
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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