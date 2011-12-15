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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 07:08 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油收低,市场关注欧洲及中国经济走势

路透纽约12月15日电---美国原油期货周四连续第二日下跌,延续前日逾5%的跌势,原油期权到期加剧走势的震荡,因市场忧虑欧洲及中国经济成长,盖过了美国利好的经济数据.

即将到期的近月1月布兰特原油合约为唯一逆市而动的原油合约,录得0.07美元涨幅,而美国1月原油期权到期加剧了市场波动.

投资者在年末了结获利亦是油价下挫的因素之一.

布兰特与美国原油溢价CL-LCO1=R周四盘中走阔至11.83美元,创两周高位,周三则收於10.07美元.

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