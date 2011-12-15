〔国际油市〕NYMEX原油收低,市场关注欧洲及中国经济走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月15日电---美国原油期货周四连续第二日下跌,延续前日逾5%的跌势,原油期权到期加剧走势的震荡,因市场忧虑欧洲及中国经济成长,盖过了美国利好的经济数据.
即将到期的近月1月布兰特原油合约为唯一逆市而动的原油合约,录得0.07美元涨幅,而美国1月原油期权到期加剧了市场波动.
投资者在年末了结获利亦是油价下挫的因素之一.
布兰特与美国原油溢价CL-LCO1=R周四盘中走阔至11.83美元,创两周高位,周三则收於10.07美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。