〔美国债市〕公司债温和走高,一级市场年底清淡

IFR纽约12月15日电---公司债市场周四温和走高,与股市走势相符,午盘时上涨3/8,至91.875,因有迹象显示就业市场和制造业走强.

周四成交量有限,较为活跃的是药品连锁店Rite Aid Corp(RAD.N)发行的2017年6月到期的票息为9.5%的公司债,上涨1.5点,至90.0.该公司周四公布季度亏损低於预期,并调高了全年财测.

一级市场在年底交投迟滞,本周及年底前料没有新债定价,因投资者开始在假期前离场.Expert Global Solutions (NCO Group)昨天发布的新闻稿显示,公司本来预计本周发行新债,但目前因市场利率而被搁置.(完)

--编译 于春红; 审校 张涛

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