〔加拿大汇市〕加元兑美元从上日的两周低点反弹,因风险情绪略有回升

路透多伦多12月15日电---加元周四持坚,从上日的两周低点反弹,因鼓舞人心的美国经济数据和强健的西班牙公债标售,缓解了欧债危机可能引发全球经济衰退的忧虑.

道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示,"整体而言,今天的风险情绪似乎更加积极一点,尽管这种情况是否会持续仍有待观察."

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报1.0357加元,或0.9655美元,高於周三收盘的1.0396加元,或0.9619美元.

最近对加元迈向2012年的走势预测大有不同.道明证券周四更新了加元明年的目标位,认为加元兑美元在第二季前会来到1.11加元或0.9009美元,明年底会抵达1.05加元附近,或0.9524美元.

Scotia Capital则更为乐观,认为加元兑美元明年底会到0.98加元或1.02美元.

蒙特利尔银行资本市场的分析师则预计,加元兑美元明年第二季将下滑至1.06加元,或0.9430美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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