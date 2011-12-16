〔中国经济〕中国商务部长陈德铭称希望2012年进出口有所增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月15日电---中国商务部部长陈德铭周四称，尽管面临全球经济增长放缓的压力，他希望明年中国进出口均实现增长。
陈德铭称，明年全球经济增长势头和影响将减弱，发达国家市场规模也将缩水，因此我们无法对明年中国出口形势太过乐观。
在日内瓦举行的世界贸易组织（WTO）第八届部长级会议期间，陈德铭在新闻发布会上称，我希望，明年中国进出口均能有所增长，即使增幅不太明显。
他还表示，他预计，本月中国出口增长将继续放缓。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。