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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:37 BJT

〔中国经济〕中国商务部长陈德铭称希望2012年进出口有所增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦12月15日电---中国商务部部长陈德铭周四称，尽管面临全球经济增长放缓的压力，他希望明年中国进出口均实现增长。

陈德铭称，明年全球经济增长势头和影响将减弱，发达国家市场规模也将缩水，因此我们无法对明年中国出口形势太过乐观。

在日内瓦举行的世界贸易组织（WTO）第八届部长级会议期间，陈德铭在新闻发布会上称，我希望，明年中国进出口均能有所增长，即使增幅不太明显。

他还表示，他预计，本月中国出口增长将继续放缓。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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