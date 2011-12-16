中国和伊朗企业赢得伊拉克电力合同

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴格达12月15日电---伊拉克电力部发言人周四表示，伊拉克与中国及伊朗企业签署了一份总价值12亿美元的电力协议，用以建设一座火电站并对另一座发电站进行扩容升级。
电力部发言人Musab al-Mudarres表示，中国机械设备进出口总公司(CMEC)获得了一份价值11.89亿美元的合同，将在巴格达以北的萨拉赫丁省(Salahuddin)建设一座火电站。
他说，伊朗企业Farab Co和 Ameran Ofogh Co则获得一份价值7,000万美元的合同，通过增设两座天然气机组为巴格达一座发电站扩容。
Mudarres在合同签字仪式上表示，萨拉赫丁省的火电厂将在45个月内投运，而萨德尔城(Sadr City)的天然气发电站升级工程将在12个月内完工。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
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