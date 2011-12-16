〔金砖国家〕12月15日股汇市收盘纵览

路透12月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月15日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.8%,报896.68点.

中国股市:沪综指收挫逾2%至33个月新低.缺乏亮点的中央经济工作会议并未缓解经济放缓忧虑,连续破位大跌後市场气氛低迷,加之外盘齐跌,令投资者几乎无视汇丰PMI初值回暖的小利好.在资源类股领跌下,大盘连续第六天下挫.分析人士认为,沪综指跌势形成後跌速有加快迹象,短期来看市场强支撑在2,100点.沪综指.SSEC收报2,180.895点,大跌47.630点,或2.14%;此前收盘低位为2009年3月16日的2,153.29点.今日上海A股成交额为471亿元人民币,较上日增22%.[ID:nCN1287090][.SSCN]

香港股市:连续第六个交易日收跌,因资源类股遭受重创;之前海外实货大宗商品市场全线下跌,加剧了全球市场挥之不去的避险情绪.恒生指数.HSI收跌1.78%至18,026.84点,恒生国企指数.HSCE表现不佳,收低2.12%至9,678.86点.[ID:nCH0090663][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS小幅收跌,盘中并连续第二日触及交易区间下限.欧元区经济前景堪忧,避险情绪令美元倍受追捧,人民币中间价终不敌强大外力,脱离"硬扛"近半个月的6.33元附近价位.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水309点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4044元.[ID:nCN1286944][CNY/CN]

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印度股市:创近三周最低收盘位,受国内和全球经济近期前景恶化担忧影响,投资者抛售风险资产.指标BSE指数.BSESN下跌0.28%或44.67点,至15,836.47点,创11月25日以来收盘低位.[ID:nL3E7NF26O][.BO]

印度汇市:印度央行卖出美元的干预举措拉动印度卢比脱离周四触及的纪录低位,卢比结束三日连跌走势,不过经济状况恶化令投资者对卢比近期前景持谨慎态度.卢比兑美元INR=D2收报53.64/65,接近日内高位,略微高於周三收盘水准,但远高於日内触及的纪录低点.[ID:nL3E7NF2J2][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,395.280点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.27%,报738.94点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上升0.08%,报31.7900卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.21%,报41.4255卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市缩减盘初涨幅,因欧债危机疑虑挥之不去,削弱了稍早因美国数据稳健和西班牙标债结果良好带来的涨势.巴西股市收低,投资者关注主要欧洲经济体评级可能被下调.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.56%,报56,331.15点.[ID:nN1E7BE0IV]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走强.西班牙周四成功标债缓解了部分关於欧债危机的疑虑.雷亚尔兑美元BRBY上升0.69%,报1.8598,此前该国央行采取举措防止全球资本市场波动削减当地市场的美元供应.[ID:nN1E7BE0M4]

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南非股市:收高逾1%,结束五日连跌走势,保险商Old Mutual(OMLJ.J)称将以32亿美元出售Nordic业务後,股价大涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升1.08%,报28,556.63点.综合指数.JALSH上涨0.9%,报32,006.70点.[ID:nL6E7NF6EP][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3走强,从两周低位回升,因数据显示美国初请失业金人数位於三年半低位,鼓励投资者购买风险资产.1533GMT时,兰特兑美元报8.3605,较周三纽约市场收盘价8.4307上升0.83%.盘内高点为8.33.[ID:nL6E7NF65H][ZAR/](完)