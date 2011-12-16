〔加股业绩〕RIM第三季获利下降27%,下调第四季财测

路透多伦多12月15日电---黑莓手机生产企业Research In MotionRIM.TORIMM.O周四公布季度获利下降27%,并称在圣诞节假期的几周将出货约1,100-1,200万支黑莓手机,这是数年来在这一传统销售旺季首次出货下降.

RIM周四在盘後交易中下挫逾6%,因投资者关注疲弱的出货前景以及公司坚守销售不畅的PlayBook平板电脑所付出的高额费用.

在截止到11月26日的第三季,RIM经调整後获利大幅下降至6.67亿美元,合每股盈余(EPS)1.27美元.这并不包括对未售出的PlayBook的大量减值,以及与10月全球服务中断相关的费用.

第三季该公司营收为51.7亿美元,上年同期为55亿美元.

分析师此前平均预计该公司第三季营收为52.65亿美元,EPS为1.19美元.此前处境艰难的RIM曾於12月2日对获利、营收和出货发出预警.

去年第三季该公司获利为9.111亿美元,EPS为1.74美元.

RIM预计当前季度营收介於46至49亿美元,EPS介於0.80至0.95美元之间.(完)