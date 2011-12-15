〔货币市场〕银行融资成本周四上升,美元贷款缺乏

路透纽约12月15日电---银行融资成本周四上升,因对欧洲银行业者的美元放款仍然稀少,而欧元区债信降级的威胁也令人担忧放款者会提高对借款人的担保要求.

欧洲银行业者获得无担保美元融资的成本上涨,接近2008年以来的最高水平.投资者不愿意进行无资产担保的贷款,而且对於担保品的要求也越来越高.

"资金很充足,但都要求提供优质担保品,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Mary Beth Fisher表示,"这其实是信用危机,而不是流动性危机."

在欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP市场,银行把欧元换成美元需要支付1.32%的溢价,仍然接近2008年以来的最高水准.7月该互换成本低於40个基点.(完)

--编译 张涛;审校 杜明霞

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