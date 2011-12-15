《中国报摘》--中国证券报12月16日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清在第九届《财经》年会上建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益.

* 其他:

--美国财政部报告显示,中国10月减持142亿美元美国国债,目前仍是美国国债的全球最大单一持有国.这是中国在截至10月的七个月中第二次减持美国国债,10月底的持有规模约11,341亿美元.

--中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉撰文指出,当前中国长期政策拐点正在形成,"宽财政紧货币"将逐步转向"收敛财政灵活货币".

--2012年煤炭产运需衔接大幕拉开,根据国家发改委通知,2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%.发改委要求有关方面在通知下发的15日内完成合同签订.

--国家能源局新能源与可再生能源司副司长梁志鹏透露,可再生能源配额管理办法有望明年上半年出台.业内人士认为,该《办法》或引入基於配额交易的绿色电力证书制度,将极大刺激增速已经放缓的新能源市场.

--中国神华(1088.HK)(601088.SS)公告,公司11月商品煤产量为2,400万吨,比去年同期增长21.8%;煤炭销售量为3,160万吨,同比增长13.7%,其中出口量仅20万吨,比去年同期下降71.4%.

--三保险公司前11月保费出炉.其中,中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公告,公司今年前11个月累计原保险保费收入约为3,012亿元人民币.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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