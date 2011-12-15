〔东京汇市〕欧元面临的压力得到缓解,但降级相关忧虑仍在持续

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元脱离11个月低点,但在亚洲市场走势平静
* 评级调降的危险令市场保持警惕
* 瑞郎守住涨幅,此前瑞士央行维持瑞郎/欧元汇率目标上限不变
路透悉尼12月16日电---欧元兑美元周五在亚洲市场守住温和涨幅,此前结束连续三日的跌势,因西班牙公债标售需求强劲以及美国乐观的经济数据带动风险偏好回升.
欧元兑美元EUR=最新报1.3024,脱离本周稍早所及1.2944左右的11个月低位.欧元周四仍在周三的区间内交投,表明下行动能已经减退.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。