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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 07:44 BJT

〔东京汇市〕欧元面临的压力得到缓解,但降级相关忧虑仍在持续

* 欧元脱离11个月低点,但在亚洲市场走势平静

* 评级调降的危险令市场保持警惕

* 瑞郎守住涨幅,此前瑞士央行维持瑞郎/欧元汇率目标上限不变

路透悉尼12月16日电---欧元兑美元周五在亚洲市场守住温和涨幅,此前结束连续三日的跌势,因西班牙公债标售需求强劲以及美国乐观的经济数据带动风险偏好回升.

欧元兑美元EUR=最新报1.3024,脱离本周稍早所及1.2944左右的11个月低位.欧元周四仍在周三的区间内交投,表明下行动能已经减退.

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